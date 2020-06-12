شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تعيد فتح جامعاتها للطلاب الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

ذكر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن الحكومة تعمل على السماح لبعض الطلاب الدوليين بالعودة إلى البلاد، مما يدر دخلا كبير لقطاع التعليم العالي في البلاد.

يشار إلى أن الطلاب الأجانب مصدر رئيسي للدخل للجامعات الأسترالية وتسبب غلق الحدود جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد19-) في شلل لبعض المؤسسات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد اجتماع لمجلس الوزراء الوطني، قال موريسون إن السلطات مازالت تعمل على قضايا مثل تدابير الحجر الصحي للطلاب القادمين من الخارج.

وأضاف أن "مازال هناك الكثير من العمل للقيام به"، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك برامج تجريبية الشهر المقبل.

وجلب قطاع التعليم العالي 9ر15 مليار دولار أسترالي (11 مليار دولار أمريكي) من خلال رسوم التعليم الخاصة بالطلاب الأجانب في العام 2018 - 2019، بحسب شركة "أي بي أي س وورلد" البحثية.