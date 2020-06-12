مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 في انفجار بمسجد غربي كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الجمعة 2020/6/12 12:53 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/6/12 12:53 م بتوقيت أبوظبي

كشفت وسائل إعلام محلية أفغانية، الخميس، عن مقتل 4أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار بأحد المساجد غربي كابول. ووفق وكالة "طلوع" فإن انفجارًا وقع في مسجد "شير شاه سوري" بمنطقة كارت إي شار غرب العاصمة. ونقلت عن الشرطة الأفغانية أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون في الانفجار. وحتى الساعة 9:10 ت.غ لم تعلن كابول رسميا عن الحادث أو تداعياته.

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