بعد عامين من قمة تاريخية.. الصين تدعو أمريكا لمعالجة مخاوف كيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الصين، الجمعة، أمريكا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة مخاوف كوريا الشمالية وسط تصاعد التوتر بين بيونج يانج وواشنطن.

وتأتي الدعوة قبل يومين من ذكرى مرور عامين على القمة التاريخية التي عقدت بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة، وكانت هذه القمة هي الأولى بين زعيم كوري شمالي ورئيس أمريكي في المنصب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ للصحفيين، في إفادة يومية، إن أحد أسباب تدهور العلاقات الثنائية منذ قمة في سنغافورة عام 2018 هو أن المخاوف المشروعة لكوريا الشمالية لم يتم حلها.

وأشار الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية إلى أن بيونج يانج لا ترى نفعا يذكر من الإبقاء على علاقة شخصية بين زعيمها كيم وترامب إذا تمسكت واشنطن بسياساتها العدائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون جون، لوكالة الأنباء المركزية الكورية، إن السياسة الأمريكية تثبت أن واشنطن لا تزال تمثل تهديدا طويل الأمد للشعب الكوري الشمالي وإن الشمال سيبنى قوات أكثر كفاءة للتصدي للخطر العسكري الأمريكي.

والخميس، وفي بيان بثته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، انتقد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الشمالية "المواقف المزدوجة" للولايات المتحدة ووصفها بأنها "مثيرة للاشمئزاز".

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وقال كون جونج جون المدير العام لوزارة الشؤون الأمريكية، إن على واشنطن "أن تضبط لسانها وتهتم بشؤونها الداخلية أولا" إذا أرادت ضمان "حسن سير" الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

تهديد مبطن يأتي قبل يومين من ذكرى مرور عامين على القمة التاريخية التي عقدت بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي ترامب في سنغافورة، وكانت هذه القمة هي الأولى بين زعيم كوري شمالي ورئيس أمريكي في المنصب.

وقد هدد النظام في بيونج يانج، الثلاثاء، بقطع كل الاتصالات الرسمية مع الجارة الجنوبية، إذا لم تمنع سيئول ناشطين من إرسال منشورات مناهضة إلى الشمال.

خطوة عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" منها، و"دعت كوريا الشمالية إلى العودة إلى طريق الدبلوماسية والتعاون".

ووصلت العلاقات بين الكوريتين إلى طريق مسدود رغم عقد ثلاثة لقاءات قمة عام 2018 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إين.