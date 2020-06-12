تويتر يعطل آلاف الحسابات بتركيا.. تستهدف المعارضة وتروج لأردوغان

أعلنت شركة "تويتر"، الخميس، تعطيل آلاف الحسابات المزيفة التركية التي تستهدف الترويج للرئيس رجب طيب أردوغان واستهداف معارضيه.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم، إن ما مجموعه 32 ألفا و 242 حسابًا تم حذفها بسبب انتهاكات لسياسات التلاعب بالمنصة من بينها 7.340 حسابا تركيا.



وأوضحت أن حكومة أردوغان استخدمت نشاطا افتراضيا منسقا في إطار حملة الدعاية المركزة يستهدف الرأي العام المحلي.

ووفق تحاليل المؤشرات الفنية وسلوكيات الحسابات فإنه تم استغلال تلك الحسابات للدعاية لصالح أردوغان وتحسين صورته لدى الجماهير التركية، إضافة إلى الدعاية لسياسات حزب العدالة والتنمية (الحاكم).

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ولفتت إلى أنها رصدت شبكة من الحسابات المخترقة المرتبطة بمنظمات تنتقد أردوغان وأداء الحكومة التركية، حيث كانت أهدافا متكررة لعمليات قرصنة من جانب الجهات الحكومية التركية.

وتشهد شعبية أردوغان والحزب الحاكم تراجعا كبيرا جراء أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على البلاد وكذلك استمرار تدهور الاقتصاد التركي.

ما يدفع الحكومة التركية على استخدام حملات مزيفة في محاولة لدغدغة مشاعر الرأي العام خشية خسارة متوقعة في الانتخابات المقبلة.

ومني حزب العدالة والتنمية بفشل ذريع بعد خسارته لأهم بلديتين وهما أنقرة واسطنبول في الانتخابات المحلية لسنة 2019.

ويعود هذا التراجع الى تداعيات السياسات الداخلية عبر التراجع الاقتصادي والخارجية من خلال توريط تركيا في معارك وصراعات إقليمية.