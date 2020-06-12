"الجمهوري" يكشف مكان تنصيب ترامب مرشحا للرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الحزب الجمهوري، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحتفل بتنصيبه مرشحا للحزب في فلوريدا وليس في كارولاينا الشمالية من أجل خوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



وقالت رئيسة الحزب، رونا ماكدانيال، في تغريدة :"يسرنا تنظيم حفل قبول دونالد ترامب تسميته مرشحا للحزب الجمهوري في مدينة جاكسونفيل العظيمة".

وأضافت أن فلوريدا ليس فقط تحتل مكانة خاصة في قلب ترامب كولاية يسكن فيها وإنما هي أيضا حاسمة للنصر في 2020".

وأوضحت أن الأعمال الرسمية للمؤتمر الوطني ستبقى في شارلوت بكارولاينا الشمالية حيث كان يفترض أن يعقد المؤتمر من 24 إلى 27 أغسطس/آب القادم، ضمن احترام العقود الموقعة سابقا، حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست.

وتغيير مكان إلقاء الخطابات يأتي بعدما أعلن حاكم كارولاينا الشمالية الديمقراطي، روي كوبر، أنه لا يمكنه السماح بانعقاد المؤتمر كما هو مقرر بسبب القلق حول انتشار فيروس كورونا المستجد خلال التجمعات الكبرى.

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وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، في بيان: "إن لقيود السارية حاليا في كارولاينا الشمالية لمواجهة كوفيد-19 لا تتيح المضي في الاحتفالات ولن يعمل الحاكم كوبر مع اللجنة الوطنية للجمهوريين حول وضع توجيهات، الاحتفالات بالتعيين والأثر الاقتصادي الذي يواكبها يجب أن تنقل إلى جاكسونفيل".

وسبق لترامب أن انتقد تصريحات كوبر قائلا :"إن حاكم الولاية لا يريد تغيير رأيه "رغم أنه سيخسر مئات ملايين الدولارات التي ستتدفق على الولاية".

وفاز ترامب في ولايتي فلوريدا وكارولاينا الشمالية خلال انتخابات 2016.

وأصدرت حملة ترامب بيان إخلاء مسؤولية غير عادي، الخميس، أبلغت فيه مؤيديها بأنها لا يمكن أن تتحمل مسؤولية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا خلال تجمع قادم لإعادة انتخاب ترامب.

وجاء في بيان على صفحة الاشتراك بتجمع في تولسا بولاية أوكلاهوما: "بحضورك التجمع، فإنك وأي ضيف يتحمل طواعية جميع المخاطر المتعلقة بالتعرض للإصابة بمرض كوفيد-19".