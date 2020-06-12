الشرطة تغلق محكمة جنوبي فرنسا للاشتباه في إطلاق نار بداخلها المزيد

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/6/12 12:45 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الشرطة في مدينة نيم بجنوب فرنسا،الجمعة، أنها أغلقت مبنى المحكمة الرئيسي بالمدينة دون تحديد سبب الإغلاق.
وناشدت الشرطة عبر تويتر، السكان الابتعاد عن المنطقة.
وذكرت صحيفة ميدي ليبر وقناة فرانس 3 التلفزيونية أن الإغلاق جاء بعد وفاة حدثت في المبنى والاشتباه في إطلاق نار بداخلها.
ومؤخرا، أعلن مصدر بالشرطة الفرنسية مقتل رجل هاجم أفرادا منها بسكين، في لا كورنوف شمالي باريس.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الهجوم وقع عندما كان أفراد الشرطة في دورية بالدراجات.
وفي فبراير الماضي، أحبطت الشرطة الفرنسية حادث طعن داخل إحدى النقاط الأمنية، بعدما أصاب مسلح ضابطاً بجروح.
وقالت الشرطة حينها إنه تم إطلاق النار على المسلح الذي كان يحمل سكيناً داخل إحدى النقاط الأمنية شرقي فرنسا.
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