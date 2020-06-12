مودرنا تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا في يوليو

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تسابق شركات الأدوية العالمية الزمن من أجل تطوير لقاح مضاد لوباء كورونا الذي أدى إلى أكثر من 417 ألف وفاة في العالم حتى الآن.
وفي هذا الإطار، قالت شركة مودرنا الأميركية المنتجة للقاح المحتمل المضاد لفيروس كورونا، إنها ستبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح في يوليو المقبل.
وستشمل المرحلة النهائية من التجارب السريرية، تجريب الدواء على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة.
وسيتلقى المشاركون في التجارب السريرية 100 ميكروجرام من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لبيان تأثيره وفاعليته في مواجهة المرض.
وأوضحت شركة مودرنا أن هذه الجرعة هي المثلى لتعظيم الاستجابة المناعية مع تقليل التفاعلات الضارة الجانبية لاستخدام اللقاح، مشيرة إلى أنها ستجري المرحلة الثالثة من التجارب بمشاركة المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.
وأكدت مودرنا، أنها لا تزال في طريقها لتقديم ما يقرب من 500 مليون إلى مليار جرعة سنويًا، بدءًا من عام 2021، لافتة إلى أن "نقطة النهاية الأساسية ستكون الوقاية من أعراض كوفيد 19، مع نقاط النهاية الثانوية لتشمل الوقاية من الأعراض الشديدة التي تؤدي إلى النقل إلى المستشفى".
وتضمنت المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح، عشرات الأشخاص، لبيان ما إذا كان اللقاح آمنًا، بينما شملت المرحلة الثانية مئات الأشخاص، وتتناول السلامة والاستجابة المناعية والجرعة، بينما تتضمن المرحلة الثالثة آلاف المرضى وتهتم بفاعلية اللقاح.
وفي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، يمكن تحديد ما إذا كان اللقاح يعمل بشكل أفضل من عدم وجود لقاح على الإطلاق.
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