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الحكومة ترد على شائعة الترويج لرحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من رسائل للترويج عن رحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لإعلان الوزارة عن أى رحلات حج مجانية.

 

وشددت على أن الرسائل المتداولة بهذا الخصوص وهمية، ولا علاقة للوزارة بها تماماً، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الدعوات أو التعامل مع أى شركة غير معتمدة بهذا الصدد.

 

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