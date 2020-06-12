شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تفند شائعة تحصين "صندوق مصر السيادى" ضد الرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفت وزارة التخطيط فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ، ما تردد من أنباء حول تحصين "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة.

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وأوضحت وزارة التخطيط، أن الصندوق السيادي يخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد جاء الصندوق في المركز الـ 43 بالتصنيف العالمي للصناديق السيادية وفقاً لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة، واستقلاليته عن الدولة.

وفي سياق متصل، فقد نجح صندوق مصر السيادي في توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال، وكذلك بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث سيقوم الصندوق بإدارة "منطقة باب العزب" تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار ودون المساس بملكية الأصل على الأثر نفسه، ويأتي ذلك كجزء من مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار والمناطق الأثرية في مصر.