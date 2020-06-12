شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية بمحافظتى بنى سويف والفيوم لعام 20/ 21 والقطاعات المستفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف خطة التنمية لعام 20 /21 الحفاظ على حياة المواطن المصرى، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة من جديد، وذلك فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها العالم أجمع جراء جائحة فيروس كورونا، وفيما يلى نستعرض الاستثمارات الموجهة بمحافظتى بنى سويف والفيوم فى الخطة الجديدة.

حيث يخص محافظة بنى سويف نحو 3.65 مليار جنيه، موزعة على عدد من القطاعات التعليم، الصرف الصحى، النقل والتخزين، والزراعة واستصلاح الأراضى.

وفيما يخص خدمات التعليم خلال خطة التنمية المستهدفة

مشروع الجامعة التكنولوجية ببنى سويف.

تنمية وتطوير التعليم الأساسى والإعدادى والثانوى الفنى وتعليم ذوى القدرات الخاصة.

استكمال مبنى إدارة جامعة بنى سويف.

إحلال وتجديد وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى وثانوى وفنى وتجريبى لغات ومتميز.

وفيما يخص مشروعات الصرف الصحى المستهدفة

Advertisements

إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والتوسع فى المحطات بالمراكز والقرى المختلفة.

قطاع النقل والتخزين

إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان 6 اكتوبر بنى سويف.

رصف طرق و تنفيذ كباري وانفاق بمراكز المحافظة المختلفة.

وفيما يخص محافظة الفيوم حيث خٌصص لها نحو 2,85 مليار جنيه، يحظى قطاع التعليم على النصيب الأكبر، حيث سيتم استكمال مرافق الجامعة بالمحافظة، إنشاء مباني ملحقة بالكليات المختلفة، إحلال وتجديد وتجهيز مدارس وفصول، استكمال إنشاء المجمع التكنولوجى، تنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوى الفنى.

وفيما يخص الخدمات الصحية بالمحافظة، سيتم إنشاء وتجهيز وحدة لجهاز الأورام بمستشفى كلية الطب، وتجهيز المستشفيات الجامعية، بالإضافة لاستكمال تجهيز مستشفى الفيوم العام ويوسف الصديق.

كما سيتم تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، وتحسين البيئة بمراكز المحافظة المختلفة، وتطوير استاد الفيوم، وتطوير أسواق ومناطق عشوائية بالمحافظة، وأخيرا تطوير وتشغيل مصنع لإنتاج العلف الحيواني.