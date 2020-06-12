بالصور.. تسليم المستحقين محلات جديدة في مجمع الإسراء ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصل حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، تسليم المستحقين المحلات الجديدة المخصصة لهم بمجمع المحلات الجديد في منطقة الإسراء.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أن المجمع مقام على أعلى مستوى من التجهيزات الحضارية، وجرى التخصيص بمعرفة إدارة الإنتاج التعاوني بالمحافظة بعد دفع الرسوم والمستحقات المقررة.

وأكد رئيس الحي على أنه جرى تسليم 30 محل حتى الآن، وجاري استكمال تسليم باقي المحلات بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا أنه جرى مد المهلة المقررة للمتقاعسين عن استلام المحلات المخصصة لهم أسبوع آخر حتى يوم 22 من الشهر الجاري، وتوجيه إنذار أخير لهم قبل إلغاء التخصيص.