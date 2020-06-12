البحرين: 600 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز الإجمالي 16 ألف إصابة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
جاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الجمعة: "الفحوصات التي بلغ عددها 8916 في يوم11 يونيو 2020، أظهرت تسجيل 600 حالة إصابة قائمة جديدة، منها 347 حالة لعمالة وافدة، و249 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 414 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 11903".
كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة إحداهما لمواطنة تبلغ من العمر 48 عاما، والأخرى لوافد يبلغ من العمر 60 عاما، وكلاهما لديهما أمراض وظروف صحية كامنة وكانا ضمن الحالات القائمة لفيروس كورونا.
وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس تسجيل 468 إصابة جديدة بكورونا.
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