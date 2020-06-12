بريطانيا..80 % من الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا لم تظهر عليهم أي أعراض

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 يونيو 2020 10:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وخلال حديثه في الإحاطة الحكومية اليومية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، قال هانكوك: “هناك عدد كبير من الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض، إلا أن التحاليل الطبية أثبتت إصابتهم بكورونا”.

واستشهد المسؤول البريطانية بالبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني، والتي أشارت إلى أن ما بين 70-80 في المئة من المصابين بكورونا لم تظهر عليهم أعراض.

وشدّد هانكوك على أهمية هذه الأرقام، لافتا إلى أنها تشير إلى صعوبة التحكم بفيروس كورونا، واختلافه الكبير عن باقي الفيروسات التاجية، حسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

“لغط” المصابين بدون أعراض

حاول مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تصحيح سوء الفهم الذي وقع به كثيرون بشأن إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من شخص مصاب به لكن لا تظهر عليه الأعراض.

وكانت خبيرة بارزة في المنظمة الدولية، تسببت في لغط كبير خلال الأيام القليلة الماضية، عندما أدلت بتصريحات، الاثنين الماضي، مفادها أن المصابين بـ”كوفيد 19″ ممن لا تظهر عليهم أعراض المرض، نادرا ما ينقلون فيروس كورونا.

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لكن ماريا فان كيروف المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ المعني بجائحة كورونا، سرعان ما استدركت الأمر وعدلت تصريحاتها، الثلاثاء، لتؤكد على أنها كانت تشير فقط إلى “دراسات محدودة وليس للمسألة بشكل كامل”.

وأثارت تصريحات فان كيروف حيرة وتساؤلات بين مسؤولي الصحة، الذين حذروا من انتقال العدوى عبر أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض، مثل الحمى والسعال الجاف وصعوبة التنفس.

وقالت فان كيروف: “ما كنت أشير إليه هو عدد محدود للغاية من الدراسات، دراستان أو 3 نشرت، تحاول في الواقع تتبع الحالات غير مصحوبة بأعراض”.

وأضافت: “هذه مجموعة صغيرة للغاية من الدراسات الفرعية، استخدمت عبارة (نادرة للغاية) وأعتقد أن ذلك أثار سوء فهم للقول إن نقل العدوى غير المصحوبة بأعراض أمر نادر للغاية عالميا، ما كنت أشير إليه هو مجموعة فرعية من الدراسات”.

وعلّق غيبريسوس على الأمر مجددا، مساء الأربعاء خلال إحاطة صحفية، قائلا: “منذ أوائل فبراير، قلنا إن العدوى يمكن أن تنتقل عبر المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض، لكننا بحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مدى انتقال العدوى دون أعراض”.

وتابع: “نحن نتعلم طوال الوقت”، مشيرا إلى أن توصيل المعلومات بشأن الفيروس مهمة ليست سهلة “لكنها من واجباتنا. نحن نرحب بالنقاش البنّاء”.