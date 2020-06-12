كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فنلندا تفتح أبوابها أمام جيران الاتحاد الأوروبي باستثناء السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الفنلندية أنها ستفتح حدودها لسكان النرويج والدنمارك اعتبارًا من 15 يونيو كجزء من إعادة فتح أوسع لدول الشمال والبلطيق.

وبدءًا من يوم الاثنين المقبل، ستفتح الدولة الشمالية حدودها أمام النرويج والدنمارك وأيسلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا. ولن يضطر زوار هذه البلدان بعد ذلك إلى دخول الحجر الصحي عند الوصول إلى فنلندا. الفكرة هي تقديم ما يسمى بـ"فقاعات السفر" مع بعض البلدان التي تعتبر آمنة، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ومع ذلك، قالت وزيرة الداخلية الفنلندية، ماريا أويسالو، أن البلاد قررت عدم إدراج السويد في قرار الحدود، بسبب ارتفاع مستوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت صحيفة "هوفودستادسبلاديت" عن "أويسالو"، قولها: "للأسف، الوضع الوبائي في السويد سيء للغاية لدرجة أننا ما زلنا غير قادرين على رفع القيود المفروضة على البلاد. لا تزال السويد دولة مهمة بالنسبة لنا وسنزيل القيود في أقرب وقت ممكن".

وشددت "أويسالو" على أن قرار استبعاد السويد لم يكن قرارًا سهلاً. وقالت: "تراقب الحكومة الوضع باستمرار، وستتم إزالة القيود حالما تسمح حالة الإصابة".

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وعبر وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرج عن خيبة أمله من القرار. وقال: "كنا سنكون سعداء لأننا رأينا فنلندا تخرج بقرار آخر بشأن السويد. نتحمل جميعًا مسؤولية العمل بطريقة لا تضعف التعاون في بلدان الشمال الأوروبي".

وبحسب "دامبرج"، فإن الوضع يثير الكثير من القلق، لأن العديد من السويديين "مستاؤون"، ليس أقلها في المناطق الحدودية.

وأكد: "لم تغلق السويد حدودنا لدول الشمال. يجب أن نتذكر أنه من المهم لصناعة السياحة ولاقتصادنا عندما يزور بلدان الشمال الأوروبي الأخرى السويد".

بينما تفتح فنلندا حدودها على نطاق أصغر فقط يوم الاثنين، تضغط مفوضية الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل الإسراع.