إكسال: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص بجروح وصفت بأنها متوسطة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار قرب أحد المحال التجارية في بلدة إكسال، فجر اليوم الجمعة.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
هذا، وشهدت البلدات العربية في الآونة الأخيرة تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.
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