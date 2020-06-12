مبادرتان بـ200 مليون دولار من "آبل" و"يوتيوب" دعمًا للسود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية "آبل" ومنصّة خدمة محتوى الفيديو، "يوتيوب" المملوكة لشركة "جوجل"، اليوم، الجمعة، عن مبادرةٍ للمساواة والعدالة العرقية يبلغ حجمها في كلّ من الشركتين نحو 100 مليون دولار.
ووفق ما أعلنته "آبل" فإنّ المبادة تتضمّن زيادة في الإنفاق مع شركات التّوريد المملوكة لسود، في حين قالت خدمة مقاطع الفيديو "يوتيوب" إنّها ستنفق 100 مليون دولار لتمويل الفنانين السود.
وتنضم هذه الجهود إلى موجة تدابير تتخذها شركات كبرى، بما في ذلك بنوك وشركات تجزئة، بهدف إظهار الدعم لمجتمع السود بينما تثير الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى الانتباه إلى التمييز الطويل الأمد ضد الأميركيين من أصل أفريقي.
وجاءت هذه الاحتجاجات في أعقاب مقتل جورج فلويد وهو رجل أسود في 25 أيار/ مايو على يد شرطي أميركي أبيض في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك في مقطع مصور نُشر على "تويتر" إن مصنع آيفون يسعى إلى زيادة تمثيل الأقليات بين الشركات التي تتعامل معه. وأضاف كوك أن التحركات الأخرى ستشمل برامج لتعزيز مطوري التطبيقات من السود ومبادرات جديدة لزيادة التنوع والإدماج في "آبل".
وقالت الرئيسة التنفيذية لـ"يوتيوب"، سوزان وجسيكي في تدوينة إن الخدمة ستنفق 100 مليون دولار على مدى عدة سنوات من أجل "إعلاء وتطوير أصوات المبدعين والفنانين السود وقصصهم".
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