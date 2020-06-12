انهيار أحد دورَقي تكرير النفط في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انهار صباح اليوم، الجمعة، أحد دورقي محطّة تكرير النفط في ميناء حيفا، دون وقوع إصابات.
والدورقان أصبحا رمزًا لمحطّة التكرير، وأول ما يلفت النظر عند الدخول إلى حيفا.
وتظهر الصور الواردة من المكان دخانا أبيضَ كثيفًا يحيط بالدورقين، بينما قال الأهالي إنّ الانهيار ترافق مع ضجيج عال.
وقالت محطّة تكرير النفط إنّ الدورق متوقّف عن العمل منذ العام 2009، وإنها استخدمت سابقًا لتبريد المياه.
وأضافت المحطّة أن المكان آمن ولا خطر على الأرواح، وأنّ ستدرس ظروف الحادث.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ جدارًا انهار أول من أمس في الدورق، قبل أن يكتمل الانهيار اليوم.
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