بالصورة: بين الملكة رانيا والعاهل الأردني قصة حب لا تنتهي

وفي الصورة، ظهرت الملكة برفقة عاهل الأردن، وهما يسيران سوياً، وعلقت عليها قائلة: "كيف لحبي لك ألا يزيد كل يوم؟ فابتسامتك تضىء حياتي منذ 27 سنة... عيد زواج سعيد سيدنا".

وحققت هذه الصورة تفاعلا كبيرا على انستغرام بين متابعيها.