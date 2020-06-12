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هنأت الملكة رانيا، زوجها الملك عبد الله، بمناسبة عيد زواجهما الـ 27، وذلك بصورة، نشرتها عبر "انستغرام".
وفي الصورة، ظهرت الملكة برفقة عاهل الأردن، وهما يسيران سوياً، وعلقت عليها قائلة: "كيف لحبي لك ألا يزيد كل يوم؟ فابتسامتك تضىء حياتي منذ 27 سنة... عيد زواج سعيد سيدنا".
وحققت هذه الصورة تفاعلا كبيرا على انستغرام بين متابعيها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: بين الملكة رانيا والعاهل الأردني قصة حب لا تنتهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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