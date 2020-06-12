شكرا لقرائتكم خبر عن رائف تمراز: التحول الرقمى والإرشاد الزراعى أبرز التوصيات على الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، وهناك اهتمام كبير بالقطاع واتضح ذلك جليا فى الاعتمادات المالية، وهذا يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالفلاح وملف الزراعة اهتماما حقيقيا على أرض الواقع، مما يؤكد أن العام المالى الجديد سيشهد الملف اهتماما كبير وتجاوز بعض الملاحظات للمزارعين فى مختلف القطاعات.

ولفت عضو لجنة الزراعة والرى، إلى أن اللجنة حريصة على النهوض بملف الزراعة وملاحقته وسائل التطوير والتكنولوجيا وإدخال الوسائل الحديثة فى مختلف الملفات التى تخص الزراعة ولهذا أوصت بضرورة زيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل تنفيذ مشروع التحول الرقمي، لتقديم الخدمات الزراعية إلكترونية، ومطالبة قطاع الخدمات البيطرية بزيادة الاستثمارات المقدرة للقطاع لدعم مشروع التحسين الوراثي - التلقيح الصناعي ) كمرحلة أولى.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة أوصت أيضا بضرورة زيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، وضرورة حل مشكلات الإرشاد الزراعي على مستوى الجمهورية، دعم برامج انتاج تقاوى الخضر و إنتاج تقاوى البطاطس المصرية لدورها في زيادة الإنتاجية الزراعية، مؤكدا أن الزراعة من أهم مقومات ودعائم الاقتصاد القومى، ولابد أن تحظى بنفس الاهتمام الخاص بالوزارات الخدمية لنها لا تقل أهمية بل هى من الأساسيات التى تدعم الاقتصاد بشكل مباشر بجانب الصناعة، ولابد من تقديم كل الدعم للفلاح وتذليل العقبات التى تواجهها.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كافى، وذلك تنفيذا لنص المادة 29 من الدستور وفى نفس الوقت لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.