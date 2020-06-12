إبراهيموفيتش في صدام مع ميلان: فريق بلا مشروع..

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش دخل في صدام حاد مع المدير التنفيذي لآيه سي ميلان الإيطالي، إيفان جازيديس.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن إبراهيموفيتش شكك في عمل جازيديس، الذي وصل إلى مقر ميلان للإعلان عن نوايا النادي في تخفيض أجور اللاعبين.

وأضافت أن جازيديس غاب في الأسابيع الأخيرة عن الظهور في ميلان، حيث لم يره اللاعبون منذ 4 أيار/مايو الماضي، قبل أن يظهر في الأيام القليلة الماضية ليعلن عن تخفيض رواتب اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن لاعبي ميلان أبدوا الاستياء من التوقيت الذي ظهر فيه جازيديس، قبل المباراة المصيرية أمام يوفنتوس، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بساعات فقط.

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وبحسب الصحيفة، قال زلاتان لجازيديس "لماذا ابتعدت لفترة طويلة وظهرت قبل 48 ساعة من نصف النهائي؟".

وأضاف "إنه نادٍ بلا مشروع، هذا ليس ميلان الذي كان في الماضي، هناك الكثير من عدم اليقين".

فيما ذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، أن جازيديس تطرق أيضًا في المواجهة مع لاعبي ميلان والتي استمرت لـ45 دقيقة، إلى موضوع المدرب، وأكد أنه لم يتم تحديد أي شيء حتى الآن في هذا الصدد، وسط الأنباء التي أثيرت حول تعيين رالف رانجنيك مديرًا فنيًا بدلاً من ستيفانو بيولي.

ولفتت أن جازيديس أكد إستراتيجيات النادي والأهداف والرغبة في الاستثمار، وأوضح كيف خطط المالك الأميركي لـ"إعادة ولادة ميلان".