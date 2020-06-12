محمد صلاح مهدد بفقدان عرشه في ليفربول!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مهدد بفقدان عرشه كاللاعب الأعلى أجرا في تاريخ فريقه، إذ أن المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، بصدد توقيع عقد جديد سيحصل بموجبه على راتب أسبوعي يبلغ 220 ألف إسترليني.
وذكرت صحيفة "ذا صن" أن فان دايك سيوقع عقدًا جديدًا لمدة 5 أعوام مع ليفربول، بقيمة 57 مليون إسترليني، وذلك بعد أن يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك سينهي المخاوف بشأن احتمالات انتقال اللاعب إلى باريس سان جيرمان.
وبموجب عقده الحالي مع ليفربول، يحصل فان دايك على راتب أسبوعي قيمته 180 ألف إسترليني، وكان من المحتمل أن يصل راتبه الأسبوعي إلى 280 ألف إسترليني في حالة انتقاله لسان جيرمان.
وطبقًا للعقد الجديد المرتقب مع ليفربول، سيتجاوز فان دايك بذلك اللاعب الأعلى أجرًا في الوقت الحالي في صفوف ليفربول، وهو المصري محمد صلاح الذي يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف إسترليني.
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