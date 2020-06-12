حيفا: تمديد اعتقال شقيقين بشبهة قتل خليل خليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا اعتقال شقيقين (28 و24 عاما) لمدة 4 أيام، مساء أمس الخميس، وذلك للاشتباه بتورطهما في اقتراف جريمة قتل الشاب خليل عبد الفتاح خليل (28 عاما)، إذ تعرض لعدة عيارات ناريّة حي الحليصة بحيفا، الليلة قبل الماضية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، يقطن المشتبهان على بعد نحو 100 متر من المكان الذي ارتُكبت فيه جريمة القتل، وأن خلفية الحادث شجار بين عائلتين.

يذكر أن الشاب خليل خليل قُتل في جريمة إطلاق نار في مدينة حيفا بحي الحليصة، ليلة الخميس 11 حزيران/ يونيو 2020.