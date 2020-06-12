إصابتان في حادث طرق قرب المغار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في حادث طرق وقع، صباح اليوم الجمعة، بين دبّاب (تراكتورون) وسيارة خصوصية على شارع رقم 806 قرب قرية عيلبون باتجاه المغار.

وأفاد المتحدث بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "أصيب بالحادث شخصان بجراح متوسطة، وهما سائق (تراكتورون) والبالغ من العمر نحو 25 عاما، إذ تم نقله بمروحية طبية إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا، والمصاب الآخر من ركاب السيارة الخصوصية شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما، والذي تم نقله بسيارة إسعاف الى مستشفى بوريا".

إلى ذلك، استدعيت الشرطة إلى مكان الحادث، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابساته وأسباب وقوعه، وباشرت بجمع الأدلة والبراهين.