القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان في حادث طرق وقع، صباح اليوم الجمعة، بين دبّاب (تراكتورون) وسيارة خصوصية على شارع رقم 806 قرب قرية عيلبون باتجاه المغار.
وأفاد المتحدث بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "أصيب بالحادث شخصان بجراح متوسطة، وهما سائق (تراكتورون) والبالغ من العمر نحو 25 عاما، إذ تم نقله بمروحية طبية إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا، والمصاب الآخر من ركاب السيارة الخصوصية شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما، والذي تم نقله بسيارة إسعاف الى مستشفى بوريا".
إلى ذلك، استدعيت الشرطة إلى مكان الحادث، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابساته وأسباب وقوعه، وباشرت بجمع الأدلة والبراهين.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابتان في حادث طرق قرب المغار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.