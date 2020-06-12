شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: 4 إصابات جديدة بكورونا بلا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت تايلاند اليوم الجمعة رصد أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 3129 وتستقر الوفيات عند 58.

وقال تاويسين ويسانيوتين، وهو متحدث باسم مركز إدارة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن الحالات الأربع الجديدة هي لمواطنين تايلانديين عادوا من الهند ووُضعوا في الحجر الصحي.

ولم تسجل تايلاند إصابات أو وفيات أمس الخميس.

وتعافى 2987 مريضا.