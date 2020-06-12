شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: 4 إصابات جديدة بكورونا بلا وفيات والان نبدء بالتفاصيل
وقال تاويسين ويسانيوتين، وهو متحدث باسم مركز إدارة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن الحالات الأربع الجديدة هي لمواطنين تايلانديين عادوا من الهند ووُضعوا في الحجر الصحي.
ولم تسجل تايلاند إصابات أو وفيات أمس الخميس.
وتعافى 2987 مريضا.
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