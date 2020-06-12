شكرا لقرائتكم خبر عن الهند رابع أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهند اليوم الجمعة عن بلوغ مجمل إصاباتها بفيروس كورونا 297535، متجاوزة بذلك بريطانيا لتصبح رابع أكثر الدول تضررا بالفيروس في العالم. وقالت وزارة الصحة وشؤون الأسرة إن عدد الإصابات زاد بواقع 10956 اليوم الجمعة ووصل عدد الوفيات إلى 8498.

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