لبنان تشتعل ليلا اثر انباء عن انهيار الليرة

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، ليل أمس الخميس، تظاهرات واحتجاجات ضخمة بعد انتشار أنباء عن انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 7000 للدولار الواحد، ما دفع المواطنين للخروج والتنديد بسياسات الحكومة ومصرف لبنان المركزي.
هذا الأمر دفع القوات الأمنية إلى استخدام القوة لإبعاد المتظاهرين عن المنطقة الأمنية في منطقة رياض الصلح في وسط العاصمة اللبنانية.
كما أقدم عدد من المحتجين على تحطيم واجهة عدد من المصارف في منطقة الحمرا في بيروت، وعمد شبان إلى قطع الطريق في المحلة بالقرب من مصرف لبنان المركزي، ما دفع القوات الأمنية إلى استخدام القوة لإبعاد المتظاهرين عن المنطقة الأمنية في منطقة رياض الصلح في وسط العاصمة اللبنانية.
كما أقدم عدد من المحتجين على تحطيم واجهة عدد من المصارف في منطقة الحمرا في بيروت، وعمد شبان إلى قطع الطريق في المحلة بالقرب من مصرف لبنان المركزي.
أما شمالا، قام متظاهرون بمحاولة إحراق فرع مصرف لبنان المركزي في طرابلس من خلال إلقاء قنابل مولوتوف الحارقة، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني بقوة لفض التظاهرات وسقط عدد من المصابين بجروح ورضوض عديدة.
كما أغلقت العديد من الطرقات جنوبي لبنان وعلى الأتوستراد الدولي المؤدي إلى سوريا في البقاع.
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