ذي قار تعلن اجراءات صارمة بينها حظر التجول الشامل واغلاق الطرق

اعلن محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي، عن اجراءات أمنية وقائية جديدة اثر تفشي فيروس كورونا في المحافظة، بينها حظر التجول الشامل واغلاق كافة الطرق الرئيسية والفرعية واماكن التجمعات العامة.
كما قرر الوائلي ايضا "استمرار تعطيل الدوام في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى أشعار أخر ، باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والمصارف ومحطات إنتاج وتوزيع مياه الشرب، والكهرباء، وأقسام الصيانات التابعة لهما، وأقسام صيانة المجاري، ومحطات الصرف الصحي".
ووجه الوائيل كذلك "بإغلاق وإيقاف كافة الأنشطة التجارية والرياضية، والمطاعم والمقاهي، وعيادة الأطباء كافة، باستثناء الصيدليات ومحال بيع الأغذية والخضراوات والأفران ومحطات الوقود المجازة".
واشار المحافظ الى أن "مديرية شرطة ذي قار والمنشأت وأقسامها تتولى ابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة الموافق 12 حزيران 2020، إغلاق كافة الطرق الرئيسية ، الخارجية منها، والداخلية ومداخل المدن ومخارجها، والمناطق السكنية كافة، ومنع التجمعات السكانية بكافة إشكالها".
وشدد محافظ ذي قار على "تطبيق الحظر على الجميع وبشكل صارم باستثناء سيارات الحمل الخاصة بنقل المواد الغذائية والطبية والوقود، والعجلات التابعة للدوائر المستثناة وكوادرهم، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية، وعلى مديرية مرور ذي قار ومحاسبة المخالفين بأشد العقوبات وفق القوانين والتعليمات النافذة بهذا الخصوص."
ودعا المحافظ جميع المواطنين الى "عدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة القصوى، والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وارتداء الكمامات والقفازات الطبية، والتباعد الاجتماعي عند الخروج، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تطبيق إجراءات الحظر، سائلين المولى عز وجل ان يحفظ الجميع من هذا الوباء، والشفاء التام والعاجل لجميع مرضانا".
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