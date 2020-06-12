بدء توزيع المبالغ المستقطعة من المتقاعدين لشهر حزيران

اعلن مصرف الرافدين،اليوم الجمعة، عن توزيع المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين والتي تم استقطاعها لشهر حزيران.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين ورفعها الى بطاقاتهم الالكترونية، مشيرا الى ان المصرف جهة تنفيذية في عملية الصرف بعد استكمال كافة إجراءات اعادة تلك المبالغ من قبل الجهات المعنية وقام المصرف بإطلاقها ورفعها الى البطاقة الالكترونية.
ودعا المتقاعدين الى التوجه لمنافذ الصرف لغرض استلامها ومن اي مكان يتواجدون فيه.
ودعا المتقاعدين الى التوجه لمنافذ الصرف لغرض استلامها ومن اي مكان يتواجدون فيه.
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