زعيمة حزب معارض: حكومة أردوغان رسبت بأزمة كورونا

قالت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، إن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يتعامل بجدية مع الأزمات التي تشهدها البلاد بشكل يومي، ورسبت حكومته في أزمة فيروس كورونا.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المعارضة التركية، الخميس، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

وأوضحت أن من المشاكل التي عجز نظام أردوغان عن التصدي لها مؤخرًا، أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت إلى أن "ذلك النظام يقوم بتمييع الأزمات للتغطية على فشله وعجزه عن إيجاد حلول".

وأضافت أن حكومة العدالة والتنمية "رسبت وفشلت في اجتياز الأزمة، ولم تستطع أن تنقذ تركيا من تفشي الجائحة، فهي لا تستمع لأي صوت غير صوتها، مما ينتهي بها الحال لممارسات خاطئة يدفع الشعب ثمنها".

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وشددت أكشينار على أن "أردوغان وأعوانه لا يتعلمون من أخطائهم ويعاودون تكرارها"، واصفة الأداء الحكومي بـ«الكوميدي» خاصة في القرارات التي تتعلق بالتعايش مع كورونا".

وتعليقًا على إسقاط عضوية البرلمان عن ثلاث من نواب المعارضة مؤخرًا، قالت أكشينار إن "عناصر السلطات التركية لا تتورع في التمادي في ممارسة الظلم والإتيان بأعمال تفتقد الشرعية وتعتدي على حقوق الإنسان وحريات التعبير".

واستطردت قائلة لأردوغان: "هذا العار يكفيك لبعض الوقت، تعلم من الدروس التي نمر بها، ولا تحاول إشراك أمتنا أكثر في أجندتك الاصطناعية، إن معنويات أمتنا ليست لعبة بيدك.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174 ألفًا و23 في البلاد.

وأشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 17 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف و763 حالة.