شكرا لقرائتكم "أنا متعب وأعاني من القلب".. مكالمة من معتقل في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أكثر من أسبوعين على آخر اتصال له، هاتف الشاب علي يونسي المعتقل في إيران أهله ليقول لهم "لست في صحة جيدة، وأعاني مشاكل في القلب، لذا لم أتصل بكم".

لعل في تلك المكالمة ما أثلج صدر أهل الطالب في جامعة شريف للتكنولوجيا، والفائز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمي علي يونسي لجهة تأكدهم بأنه لم يمت، لكنها رسمت آلاف المخاوف على حال ابنهم المعتقل منذ أكثر من شهرين في إيران، على خلفية اتهامات تصفها عائلته بالباطلة.

ففي تغريدة على حسابه على تويتر الجمعة أكد رضا، شقيق علي، والأستاذ الجامعي المقيم في السويد أن أهله توجهوا إلى سجن إيفين سيئ الصيت من أجل زيارته، لكنهم منعوا من لقائه.

كما أشار إلى أن المحامي الذي عينته العائلة أيضا للدفاع عن علي لم يتمكن من رؤيته.

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يذكر أنه قبل أكثر من 62 يوما اعتقل الشاب الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الفلك العالمي الذي عقد في الصين عام 2017، دون معرفة الأسباب.

الطالبان علي يونسي وأمير حسين مرادي

ضرب مبرح

وقبل أسابيع كشفت شقيقته آيدا يونسي، في فيديو قصير عبر "تويتر"، أن أخاها تعرض لضرب مبرح وإهانات لفظية من جانب عناصر أمنية أثناء القبض عليه من منزله.

كما أعربت عن قلق أسرتها إزاء ظروف احتجازه بالوقت الراهن وإمكانية تعرضه للتعذيب.

واعتقل 12 عنصرا أمنيا يرتدون ملابس مدنية علي، الذي وجهت له لاحقا اتهامات عامة وفضفاضة بالتخريب وسط تكتم السلطات الإيرانية على أسباب وتفاصيل ووقائع اعتقاله.