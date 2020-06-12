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الحكومة العراقية تحدد اساسيات الحوار مع أميركا

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ان الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا سيعتمد على رأي المرجعية الدينية العليا والبرلمان وحاجة العراق.

واكد الكاظمي في مؤتمر صحفي عقده الخميس في بغداد، أن “الحكومة تعتمد على حفظ السيادة العراقية في الحوار مع اميركا.

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واضاف ان الجانب العراقي سيركز في الحوار على السيادة، مشددا على ان يكون العراق ساحة سلام وليس ساحة للصراع بين القوى الخارجية.

واعتبر الكاظمي أن تحقيق السيادة ومراعاة مصلحة البلاد من اولويات هذا الحوار”.

وتعليقاً على الاستقطاع من رواتب المتقاعدين اكد الكاظمي بالقول” 73 بالمئة من المتقاعدين تسلموا رواتب كاملة والاستقطاعات عبارة عن عدم وجود سيولة وستسلم لاحقاً”، منوها الى ان” الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين سنعيدها خلال الأيام المقبلة”.

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