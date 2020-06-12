ترمب سيقبل تسميته مرشحاً للحزب الجمهوري لخوض الانتخابات

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أعلنت رئيسة الحزب الجمهوري الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيحتفل بتنصيبه مرشحا للحزب في فلوريدا وليس في كارولاينا الشمالية من أجل خوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وكتبت رونا ماكدانيال في تغريدة "يسرنا تنظيم حفل قبول دونالد ترمب تسميته مرشحا للحزب الجمهوري في مدينة جاكسونفيل العظيمة".

وقالت إن "فلوريدا ليس فقط تحتل مكانة خاصة في قلب الرئيس ترمب كولاية يسكن فيها وانما هي أيضا حاسمة للنصر في 2020".

وأضافت "لكن الأعمال الرسمية للمؤتمر الوطني ستبقى في شارلوت" في كارولاينا الشمالية حيث كان يفترض ان يعقد المؤتمر من 24 الى 27 اغسطس. وأفادت صحيفة واشنطن بوست ان ذلك سيتم ضمن احترام العقود الموقعة سابقا.

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وتغيير مكان القاء الخطابات يأتي بعدما أعلن حاكم كارولاينا الشمالية الديموقراطي روي كوبر أنه لا يمكنه السماح بانعقاد المؤتمر كما هو مقرر بسبب القلق حول انتشار فيروس كورونا المستجد خلال التجمعات الكبرى.

وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في بيان "إن لقيود السارية حاليا في كارولاينا الشمالية لمواجهة كوفيد-19 لا تتيح المضي في الاحتفالات، ولن يعمل الحاكم كوبر مع اللجنة الوطنية للجمهوريين حول وضع توجيهات، الاحتفالات بالتعيين والاثر الاقتصادي الذي يواكبها يجب أن تنقل الى جاكسونفيل".

وسبق لترمب ان انتقد تصريحات كوبر اعتبارا من الاربعاء قائلا إن حاكم الولاية لا يريد تغيير رأيه "رغم انه سيخسر مئات ملايين الدولارات التي ستتدفق على الولاية".

وقد فاز ترمب في ولايتي فلوريدا وكارولاينا الشمالية خلال انتخابات 2016.