السودان: 148 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 6730 وفاة 12 شخصاً

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة، منها 4 في ولاية الخرطوم، فيما جرى شفاء 76 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الجمعة عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 120 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٣٧٨ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٦٧٣٠ حالة، بينها ٤١٣ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٢٧٨ شخص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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