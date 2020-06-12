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كفرالشيخ تسجل 85 إصابة جديدة بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلنت وكيل وزارة الصحة في كفرالشيخ الدكتورة سوسن سلام، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة 85 شخصًا جديدًا بفيروس المستجد، بعد ثبوت نتيجة تحليل pcr الخاص بهمم، وهم من المخالطين لحالات مرضية جرى تسجيلها سابقًا.

وأوضحت وكيل الصحة، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه جارى تجهيز الحالات الجديدة المصابة، وتحويلها إلى أي مستشفى للعزل الصحي في مدينة بلطيم أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا أو خارج المحافظة، أو تطبيق العزل المنزلي عليهم، لاستكمال علاجهم. ​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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