كفرالشيخ تسجل 85 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلنت وكيل وزارة الصحة في كفرالشيخ الدكتورة سوسن سلام، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة 85 شخصًا جديدًا بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت نتيجة تحليل pcr الخاص بهمم، وهم من المخالطين لحالات مرضية جرى تسجيلها سابقًا.

وأوضحت وكيل الصحة، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه جارى تجهيز الحالات الجديدة المصابة، وتحويلها إلى أي مستشفى للعزل الصحي في مدينة بلطيم أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا أو خارج المحافظة، أو تطبيق العزل المنزلي عليهم، لاستكمال علاجهم. ​