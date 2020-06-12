كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر خالية من كورونا لكن ممنوعة من السفر.. 4 دول ينصح بالابتعاد عن زيارتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجد عدة دول أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد، ولم يظهر بها أي حالة مصابة، ولكن هذا لا يعني أنها متاحة أو ينصح بالسفر إليها، لمجموعة من العوامل الأخرى التي يجب على المسافر الحذر منها قبل أن يتخذ قرار السفر إلى تلك الدول.

1-كوريا الشمالية

أثرت التدابير الوقائية الصارمة التي اتخذتها حكومة بيونج يانج في عدم ظهور أي حالة بها، رغم مجاورتها لأكبر بؤرة للمرض في الصين وكوريا الجنوبية، حيث يستحيل أن تحصل على تأشيرة لزيارة كوريا الشمالية ولكن كل ما يمكن الحصول عليه هو تصاريح زيارة خاصة لبعض الأماكن السياحية في كوريا الشمالية، ويمنع أصطحاب كاميرات عدستها أكثر من 200 مل، غير الكثير من القيود للسفر ومنها وجود فنادق قليلة لإقامة السياح

2-جزر مارشال

عبارة عن جزر داخل المحيط الهادي شمال كيريباس وناورو، ساعدتها عزلتها أن لا يزور شواطئها مرض كورونا، وهي تتكون من أربعة وعشرين جزيرة مأهولة بالسكان وخمس جزر غير مأهولة.

تسببت التجارب النووية في جزيرة إنواتاك بدولة جزر مارشال في معاناة للسكان من مرض السرطان والعيوب الخلقية، ولا تزال متأثرة بتأثير تلك التجارب ختى اليوم، ن 1946 حتي 1958، تم تجربة 67 اختبار للأسلحة النووية في جزر مارشال يشمل أكبر اختبار نووي أجرته الولايات المتحدة من أي وقت مضى (قلعة برافو). وفي عام 1956، اعتبرت لجنة الطاقة الذرية جزر مارشال بـ"الأكثر تلوثا في العالم إلى حد بعيد ".

ما تزال المطالبات النووية بين الولايات المتحدة وجزر مارشال جارية، والآثار الصحية الناجمة عن هذه التجارب النووية تستمر. وقد أجرت الولايات المتحدة مشروع 4.1 وهي دراسة طبية لسكان جزيرة بيكيني الذين تعرضوا للإشعاعات الذرية.

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تعاني بسبب زيادة نسبة الملح في إمدادات المياه العذبة لها، وتغير أنماط الطقس والعواصف، وارتفاع مستوى المحيط الذي بدأ يغطي بالفعل أجزاء من الجزيرة. كما أن البحر يرتفع بمعدل 1.2 سم سنويًا وهو أربعة أضعاف المتوسط ​​العالمي.

3-جزر كريباتي

تعتبر إحدى الجمهوريات الإستوائية في المحيط الهادئ، وهي توجد في وسط المحيط، وتتكون من 32 جزيرة تتحدث اللغة الكيريباتية، وهى لغة خاصة بهم وعدد سكانها 116 الف نسمة، وعاصمتها جنوب تاراوا وتربطها علاقات جيدة مع دول الجوار مثل اليابان واستراليا ونيوزلندا.