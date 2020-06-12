كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسبانيا بعد انخفاض حالات الإصابة.. هل تعود الحياة الطبيعية فيها من جديد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال إسبانيا تتلمس خطواتها الأولى للتعافي من فيروس كورونا، بعدما احتلت الشهر الماضي مانشيتات الصحف العالمية لتزايد أعداد المصابين والوفيات بها والمخاوف من أن تتبع مصير إيطاليا، ولكن الآن وبعد انخفاض معدلات الإصابات والوفيات.. هل تعود الحياة إلى طبيعتها من جديد إلى بلاد الأندلس؟!

عودة التعليم

ذكرت صحيفة "إلبايس" الإسبانية، إن الحكومة الإسبانية أعلنت عن إجراءات جديدة لعودة الحياة بالمدارس، حيث سيعود،"جميع الطلاب" إلى المراكز في سبتمبر، لمراعاة المسافة، يجب على المراكز الاستفادة من جميع المساحات المتاحة في المدرسة، وعندما لا تكون كافية، تلجأ إلى كيانات أخرى، مثل البلديات، بحسب توجيهات وزيرة التعليم الإسبانية إيزابيل سيلا.

وأكدت الصحيفة، أنه خففت الحكومة المسافة التي سيضطر الطلاب إلى الاحتفاظ بها داخل المدارس في الدورة التالية، من مترين مخططين في البداية إلى 1.5 فقط، وفقًا للمرسوم الذي ينظم "الحالة الطبيعية الجديدة"، التي نشرت يوم الأربعاء في النشرة مسؤول الدولة. بالإضافة إلى ذلك، حددت وزارة التربية والتعليم أنه في مرحلة الرضع وبين الصف الأول والرابع، قد يكون هناك 20 طالبًا كحد أقصى في الفصول الدراسية، على الرغم من أنه "من الناحية المثالية" يجب أن يقتصر عددهم على 15، وهو العدد حتى الآن خلط السلطة التنفيذي

واستكملت الصحيفة الإجراءات الإحترازية داخل المدارس، حيث حددت وزارة التربية والتعليم أنه في مرحلة الرضع وبين الصف الأول والرابع، قد يكون هناك 20 طالبًا كحد أقصى في الفصول الدراسية، على الرغم من أنه "من الناحية المثالية" يجب أن يقتصر عددهم على 15، وهو العدد حتى الآن الأدنى للتباعد الإجتماعي.

أزمة داخل البرلمان

وفي موضوع آخر في نفس الصحيفة، حول فيروس كوفيد-19، أروقة الرلمان الإسباني، حيث اتهم رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، مرة أخرى هذه المعضلة على زعيم المعارضة، بابلو كاسادو، في جلسة البرلمان الإسباني "باستخدام الفيروس للإطاحة بحكومة إسبانيا"،حيث إتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المعارضة بأنها تريد الإنقلاب على الحكومة بدعوى كورن، بينما اتهم الناطقة الشعبية، كايتانا ألفاريز دي توليدو، ونائبة الرئيس الأولى، كارمن كالفو، التي ألقت عليها اللوم لأنها مددت "خدعة" تورط مزعوم لحزب الشعب في الإدارة الفاشلة لأزمة كورونا.

واستمر التوتر السياسي خاصة بين المقاعد الزرقاء نسبة للحزب الإشتراكي الحاكم والمقاعد الشعبية "نسبة لحزب الشعب"، في جلسة عامة كان فيها ما يقرب من نصف النواب حاضرين فعليًا في المجلس، ولجأ رئيس حزب الشعب إلى حيلة برلمانية: تسجيل سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ترى أن الإسبان خرجوا من هذه الأزمة الصحية أقوى لتوبيخها بسلسلة غير محدودة من الأخطاء في مراحل مختلفة من الوباء، لتوبيخه " بسبب تفادي عروضه من أربع اتفاقيات الدولة للشروع في مسار إعادة الإعمار بعد فيروس كورونا.

3 شهور تحت الحظر الكامل

"عاشت البلاد حظر كامل لمدة ٣ شهور" بتلك الكلمات وصف سارة كيرا خبيرة الشئون الأوروبية والعلاقات الدولية، عن أحوال كورونا في اسبانيا، مبينة أنه ولمدة 3 شهور كان الحظر كامل، بل وحتى ممنوع النزول لحديقة المنزل وكل شيء متوقف.