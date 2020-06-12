حملة ترامب الانتخابية تتبرأ من إصابات كورونا خلال فعالياتها

أصدرت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيان إخلاء مسؤولية غير عادي الخميس، أبلغت فيه مؤيديها بأنها لا يمكن أن تتحمل مسؤولية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا خلال تجمع قادم لإعادة انتخاب ترامب.



وجاء في بيان على صفحة الاشتراك بتجمع في تولسا بولاية أوكلاهوما: "بحضورك التجمع، فإنك وأي ضيف يتحمل طواعية جميع المخاطر المتعلقة بالتعرض للإصابة بمرض كوفيد-19".

وذكر البيان أن الحضور يوافقون على أن الحملة أو البائعين المرتبطين بالحدث غير "مسؤولين عن أي مرض أو إصابة".

ويتناقض بيان الحملة مع الرئيس الأمريكي، الذي بدا أنه قلل من مخاوف الصحة العامة بشأن الفيروس، وشجع الأمريكيين على العودة إلى أنماط الحياة قبل الوباء.

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ويعتبر تجمع أوكلاهوما، المقرر عقده الجمعة المقبل، أول حدث عام يرتبط بحملة انتخابية منذ أن أوقف تفشي فيروس كورونا التجمعات السياسية الكبيرة في مارس/ أذار الماضي.

وأثار موعد التجمع في 19 يونيو/حزيران - وهو تاريخ احتفال العديد من الأمريكيين بإنهاء العبودية- غضبًا بين منتقدي ترامب، الذين يقولون إن التوقيت والموقع إهانة لذكرى جورج فلويد.

وتشهد العديد من المناطق في الولايات المتحدة تصاعدًا في عدد الإصابات بالعدوى في ظل تخفيف القيود، وغالبًا ما يجري انتهاك إرشادات التباعد الاجتماعي.

وسجلت الولايات المتّحدة الخميس 941 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 113,774 حسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.