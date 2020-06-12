أكثر من 1,5 مليون إصابة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية

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مونتيفيديو: سجّلت أميركا اللاتينية والكاريبي الخميس 1,509,813 إصابة بكوفيد-19، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وأصبحت أميركا اللاتينية البؤرة الجديدة للوباء، وقد سجّلت أكثر من 73 ألفا و600 وفاة، أكثر من نصفها في البرازيل.

وسجّلت البرازيل الخميس أكثر من 40 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.

غير أنّ المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقلّ بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوص المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين. ويقدّر بعض الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بـ15 مرة من العدد المعلن رسمياً.

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والبرازيل هي ثاني أكثر دولة في العالم تضرّراً من الجائحة على صعيد الإصابات، والثالثة على صعيد الوفيات بعد بريطانيا.

وكان قاض في المحكمة الفدرالية العليا أمر مساء الإثنين حكومة الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو بأن تنشر الإحصاءات المتعلّقة بالإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ كاملة، بعدما عدّلت الحكومة اعتباراً من الخامس من حزيران/يونيو الجاري النموذج المتّبع في إحصاء الحالات ونشرها.

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