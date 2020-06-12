شكرا لقرائتكم خبر عن 9 حالات يجوز بها نقل تكليف رعاية المعاق من شخص لآخر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات وشرح مبسط لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى التشريع، والتي جاءت جميعها لتضمن لهم التمكين بعد التأهيل الحقيقي على أرض الواقع، ودمجهم فى المجتمع بصورة واضحة، وفيما يلي نرصد متى يتم نقل تكليف القيام برعاية شخص من ذوي إعاقة إلى شخص آخر.

حيث يجوز نقل التكليف بالقيام برعاية شخص ذي إعاقة أو أكثر إلى شخص آخر في الحالات الآتية:

1. وفاة الشخص القائم بالرعاية.

2. عدم قدرة القائم بالرعاية على القيام بشئون الرعاية للشخص ذي الإعاقة.

3. الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. إدراج القائم بالرعاية في قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

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5. تغيير محل إقامة الشخص القائم بالرعاية.

6. الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو القائم برعاية الآخر.

7. تغيير القائم بالرعاية بموجب قرار من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو بموجب حكم من المحكمة.

8. رغبة الشخص ذي الإعاقة في تغيير القائم بالرعاية.

9. رغبة الشخص القائم بالرعاية التنازل عن القيام بالرعاية إلى شخص آخر.