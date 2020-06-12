كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أمريكا تعلن نيتها بتخفيض عدد قواتها بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها سوف تخفض عدد قواتها في العراق خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا قبل قليل، بشأن الحوار العراقي الأمريكي، وقالت: اتفقنا على مواصلة تقليص القوات الأميركية.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: سنبحث مع الحكومة العراقية وضعية القوات الأميركية المتبقية، ونحن لا نسعى لقواعد عسكرية أو وجود عسكري دائم في العراق.