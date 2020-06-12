- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. حبس البلوغر "شيري هانم" وابنتها بتهمة خدش الحياء العام والان مع التفاصيل
الجمعة 12 يونيو 2020
صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة في مصر، بحبس البلوغر شريفة رفعت المعروفة باسم ”شيري هانم“ وابنتها نورا هشام وشهرتها ”زمردة“، على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية اتهامهما بـ“خدش الحياء العام“.
ووجهت النيابة العامة لهما اتهامات بـ“انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض، صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام“.
وأشارت النيابة المصرية في بيان لها إلى أن المتهمتين ”نشرا دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها“.
وأكد البيان ”إنشاءهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجرائم سالفة الذكر“.
وأضاف أن المتهمتين ”نشرتا مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وشتائم وعبارات تخدش الحياء“، مما تسبب في غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت الأجهزة الأمنية في مصر ألقت القبض على المتهمتين، عقب ورود شكاوى إلكترونية إلى وزارة الداخلية تفيد بـ“تقديم سيدة شهرتها شيرى هانم وابنتها، مقاطع فيديو غير لائقة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي“.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. حبس البلوغر "شيري هانم" وابنتها بتهمة خدش الحياء العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.