شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: لا نسعى لوجود عسكري دائم في العراق والان نبدء بالتفاصيل

قالت الخارجية الأمريكية في بيان مشترك مع الحكومة العراقية بمناسبة إطلاق الحوار الإستراتيجي، أنها ستواصل خفض قواتها في العراق وبحث وضع القوات المتبقية، واضافت، لا نسعى لقواعد عسكرية أو وجود عسكري دائم في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: لا نسعى لوجود عسكري دائم في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.