شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة المهاجرين الغرقى قبالة تونس والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس أن المركب كان يقل حوالي 53 شخصًا من المهاجرين غير الشرعيين، عندما انطلق من سواحل مدينة صفاقس (270 كلم جنوب تونس العاصمة) في الليلة الفاصلة بين 4 و5 يونيو الجاري في اتجاه إيطاليا. وأشارت إلى أن الأبحاث جارية للكشف عن ملابسات الواقعة.
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