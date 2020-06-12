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 ارتفاع حصيلة المهاجرين الغرقى قبالة تونس 

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ارتفعت حصيلة المهاجرين الغرقى الذين انتشلتهم الوحدات الأمنية المشتركة التونسية من 34 إلى 53 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية وذلك بعد غرق مركبهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة جنوب تونس خلال الأيام الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس أن المركب كان يقل حوالي 53 شخصًا من المهاجرين غير الشرعيين، عندما انطلق من سواحل مدينة صفاقس (270 كلم جنوب تونس العاصمة) في الليلة الفاصلة بين 4 و5 يونيو الجاري في اتجاه إيطاليا. وأشارت إلى أن الأبحاث جارية للكشف عن ملابسات الواقعة.

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