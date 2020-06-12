شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 8 إصابات مؤكدة بكورونا منها حالة بلا أعراض والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إنها رصدت سبع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية أمس الخميس.

وأعلنت اللجنة في بيان اليوم الجمعة أن ست من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أنها لم تسجل أي وفيات، فيما بلغ مجمل الإصابات في الصين 83064 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.