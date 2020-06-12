شكرا لقرائتكم خبر عن 4790 إصابة بكورونا في المكسيك و587 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4790 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 587 وفاة أمس الخميس، مما يرفع مجمل الإصابات إلى 133974 والوفيات إلى 15944.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من العدد الرسمي.