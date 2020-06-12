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المحكمة الجنائية الدولية تصف العقوبات الأمريكية بـ«غير المقبولة»

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ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس أن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على موظفيها يصل إلى حد التهديد والإكراه وهو "محاولة غير مقبولة للتدخل في حكم القانون".

وكان ترامب أصدر يوم الخميس أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات على أفراد مشاركين في تحقيق للمحكمة بشأن ما إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وقالت الجنائية الدولية إنها تساند موظفيها ومسؤوليها ووصفت العقوبات الأمريكية بأنها أحدث هجوم في سلسلة هجمات "غير مقبولة" على المحكمة.

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