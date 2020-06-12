شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الجنائية الدولية تصف العقوبات الأمريكية بـ«غير المقبولة» والان نبدء بالتفاصيل
وكان ترامب أصدر يوم الخميس أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات على أفراد مشاركين في تحقيق للمحكمة بشأن ما إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
وقالت الجنائية الدولية إنها تساند موظفيها ومسؤوليها ووصفت العقوبات الأمريكية بأنها أحدث هجوم في سلسلة هجمات "غير مقبولة" على المحكمة.
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