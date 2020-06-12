البنتاجون يأمر بمراجعة استجابة الحرس الوطني للاحتجاجات

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الوزير مارك إسبر أمر بمراجعة استجابة الحرس الوطني للاحتجاجات على وحشية الشرطة والعنصرية التي اندلعت في أنحاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.



وقال البنتاجون في بيان "سيتناول التقرير مجموعة قضايا، منها تدريب قوات الحرس الوطني وتجهيزهم وتنظيمهم وإدارتهم ونشرهم وتوظيفهم".

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وأضاف البيان أن وزير الجيش رايان مكارثي سيجري المراجعة.

وتوفي جورج فلويد في 25 مايو/آيار، عندما جثا شرطي أبيض البشرة في منيابوليس بركبته على عنقه لنحو تسع دقائق، لتتحول مناشداته "لا يمكنني التنفس" إلى شعار للاحتجاجات التي عمت الولايات المتحدة واجتازت الحدود للخارج.

وعلى إثر الاحتجاجات انتشرت قوات الرحس الوطني في عدد من الولايات الأمريكية، نتيجة حدوث أعمال شغب وعنف.