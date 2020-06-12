شكرا لقرائتكم واشنطن: سنقلص قواتنا بالعراق.. ولا نسعى لوجود دائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الخارجية الأميركية، ليل الخميس، الاتفاق مع بغداد على مواصلة تقليص القوات الأميركية في العراق، وفق الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وأكدت واشنطن أنها ستبحث مع الحكومة العراقية وضعية القوات الأميركية المتبقية، مشددة على أنها لا تسعى لقواعد عسكرية أو وجود عسكري دائم في العراق.

"مصلحة العراق أولا"

في السياق، أكدت مصادر خاصة لـ"العربية" أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جدد تأكيده على مبدأ السيادة ومصلحة العراق أولا ونجح في تحقيق نتائج كبيرة لبلاده.

ووفق المصادر، جرى تأكيد الانسحاب الأميركي من العراق وعدم وجود أي قواعد على أرضه، لافتة إلى أن الحوار أنتج اعترافا بقرار مجلس النواب بالانسحاب الأميركي.

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واشنطن ستقلص قواتها

وفي بيان مشترك، أعلنت الحكومتان الأميركيّة والعراقيّة عقب انطلاق "حوارهما الاستراتيجي" أنّ الولايات المتحدة "ستُواصل تقليص" وجودها العسكري في العراق "خلال الأشهر المقبلة".

وقالت حكومتا البلدين في البيان إنّه "في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قوّاتها في العراق".

فيما قالت الخارجية العراقية في بيان منفصل، إن "وفد العراق برئاسة عبد الكريم هاشم، ووفد حكومة الولايات المتحدة برئاسة وكيل وزارة الخارجيّة ديفيد هيل، عقدا الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجيّ عبر دائرة تلفزيونيّة مغلقة مساء الخميس وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجيّ للصداقة والتعاون المُوقّعة في العام 2008".

دعم لحكومة الكاظمي

وأضاف البيان أن الجانبين قدما في الجلسة تصوّراتهما الأساسيّة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصاديّة، والسياسيّة، والأمنيّة، والثقافيّة بين البلدين، واتسمت النقاشات بالروح الودّية والإيجابيّة، وعبّرا عن تقديرهما للعلاقات الجيّدة بين البلدين، وأكّدا مسعاهما لتوطيد تلك العلاقات في ظلّ الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظميّ.

وحسب بيان الخارجية العراقية فإن هذه الجلسة بداية لسلسلة جلسات أخرى للحوار الاستراتيجيّ على أمل أن تُعقَد الجلسة المقبلة بشكل مُباشِر في واشنطن عند توافر الظروف المُناسِبة.