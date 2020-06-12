اشتباكات عنيفة بين الشرطة اللبنانية ومتظاهرين في بيروت

اندلعت منذ قليل اشتباكات عنيفة بين الشرطة اللبنانية ومئات المتظاهرين في ساحة رياض الصلح بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأقدم عدد من المتظاهرين على رمي القوات الأمنية بالحجارة والمفرقعات، وهو ما جعل قوات الشرطة ترد عليهم بالقنابل المسيلة للدموع.

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علي جانب آخر، حاول بعض المحتجين اقتحام منزل رئيس الوزراء حسان دياب، في بيروت.

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن عددًا من المتظاهرين أضرموا النيران بأحد المصارف الكبيرة وسط العاصمة بيروت، في الوقت الذي أطلقت فيه قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين