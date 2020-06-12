شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وأهداف لتعديل قانون رعاية المبتكرين والنوابغ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي مجلس النواب، خلال جلساته التي عقدها الأسبوع الجاري من مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، والموافقة عليها، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه وأحاله لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

وتتمثل أهمية أهداف مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، في النقاط التالية:

1 - يهدف مشروع القانون إلى تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020.

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2 - يستهدف التعديل دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمُبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.

3 -سيؤدى مشروع القانون إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات.

4 -يستهدف القانون من خلال التعديلات زيادة موارد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

5- بناءً على ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات طلب تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من المصروفات والرسوم الدراسية المُقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ المُنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2019، لزيادة موارد الصندوق الذى يرعى الموهوبين والمُبدعين.